Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm neler oldu?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm yayınlandı. 24 Şubat Perşembe günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde neler oldu? Merak edilen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni, 21. bölüm linki...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm yayınlandı. 24 Şubat Perşembe günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde neler oldu? Merak edilen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni, 21. bölüm linki...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça izle

Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı.

Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir?

Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır?

Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

linke tıklayın. BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 21. BÖLÜM LİNKİ...

Barbaroslar hangi padişahı anlatıyor?

Hızır ve Oruç reis Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamışlardır. Reisler 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. .