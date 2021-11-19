Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.
2021-11-19 11:29:50
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?
Diziye yeni dahil olan 'Meryem' karakteri fragmanda görüldü.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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