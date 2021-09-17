Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm izle | Barbaroslar 1. bölüm HD, donmadan İZLE | TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına bağladı. Dizi konusu ve görsel efektleri ile izleyiciden tam not aldı. Barbaroslar dizisinin ilk bölümünü televizyondan izleyemeyenler internette Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm HD, donmadan, takılmadan, tek parça izle seçeneğini araştırıyor. İşte Barbaroslar dizisinin ilk bölüm izleme linki...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm izle | Barbaroslar 1. bölüm HD, donmadan İZLE | TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına bağladı. Dizi konusu ve görsel efektleri ile izleyiciden tam not aldı. Barbaroslar dizisinin ilk bölümünü televizyondan izleyemeyenler internette Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm HD, donmadan, takılmadan, tek parça izle seçeneğini araştırıyor. İşte Barbaroslar dizisinin ilk bölüm izleme linki...

TRT1'in merakla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Yayıbnlandığı ilk akşam reytinglerde zirvede yer alan dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Osmanlı Devleti'nin 2 önemli isminin hayatını anlatan dizi denizlerdeki Osmanlı üstünlüğünü esanevi bir şekilde anlatıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin TRT 1 ekranlarında izleyemeyenler internetten dizinin ilk bölümünü izlemek için araştırmaya başladı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm izle seçeneği arama motrlarında oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Haberimizin detayında Barbaroslar 1. bölüm HD, donmadan, tek parça izle seçenğini sizlerle payşacağız...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm özeti

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe akşamında TRT 1 Ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Dizinin konusu ve görsel efektleri oldukça dikkat çekti. Birinci blüm oldukça heyecanlı bitti. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Barbaroslar dizisinin 1. bölümünde Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüsgererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Barbaroslar konusu nedir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başroıllerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer almaktadır. Dizinde her oyuncu karakerlerini ustaca oynuyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve rolleri;

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı reyting sonuçları

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlandığı 16 Eylül akşamı reytinglerde zirvede yer aldı. Açıklanan 16 Eylül 2021 Perşembe günü reyting sonuçlarına bakıldığında Total izleyici grubunda birincilikte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yer aldığı görülüyor.

Total ilk 5 program

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

Camdaki Kız

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Bir Zamanlar Çukurova

Esra Erol'da

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.