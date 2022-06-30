Balkan Ninnisi 1. bölüm izle | Youtube Balkan Ninnisi ilk bölüm (1.bölüm) full izle

Balkan Ninnisi 1. bölüm izle | Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve beğenilen Balkan Ninnisi'nin ilk bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin 1. bölümünde neler yaşandı? Balkan Ninnisi yönetmeni kim, diziyi kim çekiyor? Youtube Balkan Ninnisi ilk bölüm full izle...

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve beğenilen Balkan Ninnisi'nin ilk bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin 1. bölümünde neler yaşandı? Balkan Ninnisi yönetmeni kim, diziyi kim çekiyor? Youtube Balkan Ninnisi ilk bölüm full izle...

Balkan Ninnisi 1. bölüm izle

Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Taş Köprü'nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp'te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur, kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü'ye yönelir…

Balkan Ninnisi yönetmeni kim?

Sevilen dizi Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstlendi. Dizi her salı akşamı sevenleriyle buluşuyor.