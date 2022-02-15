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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba ilk bölüm canlı izle | Baba dizisi 1. bölüm canlı | Baba full HD izle

Baba ilk bölüm canlı izle | Baba dizisi 1. bölüm canlı | Baba full HD izle

Baba ilk bölüm canlı izle | Show TV kanalında yayınlanan Baba dizisinin ilk bölümü bugün yayınlanıyor. Büyük oyunu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Baba dizisinin konusu ne? Baba dizisi 1. bölüm nereden izlenir? Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı Baba canlı HD izle...

3 Saat Önce
2022-02-15 19:45:53
Baba ilk bölüm canlı izle | Baba dizisi 1. bölüm canlı | Baba full HD izle

Baba ilk bölüm canlı izle | Show TV kanalında yayınlanan Baba dizisinin ilk bölümü bugün yayınlanıyor. Büyük oyunu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Baba dizisinin konusu ne? Baba dizisi 1. bölüm nereden izlenir? Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı Baba canlı HD izle...

Baba ilk bölüm canlı izle

Baba dizisi 1. bölüm canlı olarak yayınlanmaya başladı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı dizinin oyuncuları;

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu

Merakla beklenen diziye sayılı saatler kala ilk bölümden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve oğlu Kadir (Tolga Sarıtaş) arasındaki gerilime dair ipuçlarının verildiği sahnede ailenin reisi olan Emin'in katı düşüncelerine karşı duran Kadir'in yaşadıkları merak uyandırıyor. Baba oğul arasındaki çatışma şimdiden dikkatleri çekiyor. Baba dizisini canlı yayında izlemek için TIKLAYINIZ... .

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