Baba 5.bölüm tek parça izle | Show TV Baba dizisi son bölüm ful HD izle

Baba 5.bölüm tek parça izle | Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merak edilen son bölümün özetini ve linkini sizin için derledik. Peki Baba dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte Baba 5. bölüm linki ve özeti...

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merak edilen son bölümün özetini ve linkini sizin için derledik. Peki Baba dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte Baba 5. bölüm linki ve özeti...

Baba 5.bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden beri sevilerek takip edilen Baba dizisinin son bölümünü izlemek için tıklayın. BABA DİZİSİ 5.BÖLÜM LİNKİ...

Baba dizisi 5. bölüm özeti

Kadir, İlhan'a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin'le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Baba dizisi oyuncuları

15 Şubat 2022 yılında Ay Yapım imzasıyla Show Tv ekranlarına gelen Baba dizisinin oyuncuları;