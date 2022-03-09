Baba 4. bölüm tek parça izle | Show Tv Baba dizisi son bölüm full HD izle

Baba 4. bölüm tek parça izle | Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana milyonlarca kez izlenen dizinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve 4. bölüm linki...

Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana milyonlarca kez izlenen dizinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve 4. bölüm linki...

Baba 4. bölüm tek parça izle

Show Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Baba dizisinin son bölümünü izlemek için linke tıklayın. BABA 4. BÖLÜM LİNKİ...

Baba 4. bölüm özeti

Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

Baba dizisi sevildi!

Reyting sıralamalarında Baba dizisi de yerini aldı. AB'de 3.sırada Show TV'de yayınlanan “Baba” dizisi yer aldı. .