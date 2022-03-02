Baba 3.bölüm tek parça full HD izle | Baba dizisi son bölümde neler oldu?
Baba 3.bölüm tek parça full HD izle | İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitleyen yapım Baba, son bölümüyle de diziseverleri duygulandırdı. Peki ama Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi yeni bölüm linkine nereden ulaşılır? İşte merak edilen baba dizisi son bölüm...
2022-03-02 10:18:24
İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitleyen yapım Baba, son bölümüyle de diziseverleri duygulandırdı. Peki ama Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi yeni bölüm linkine nereden ulaşılır? İşte merak edilen baba dizisi son bölüm...
Baba 3.bölüm tek parça full HD izle
Baba dizisinin son bölümü olan 3. bölümü izlemek için linke tıklayın. BABA 3. BÖLÜM LİNKİ...
Baba dizisi son bölümde neler oldu?
Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.
Baba dizisi oyuncuları
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı
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