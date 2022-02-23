Baba 2. bölüm tek parça izle | Baba dizisi son bölüm full HD izle

Baba 2. bölüm tek parça izle | 2. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen Baba dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki ama Baba dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Baba son bölüm full HD nereden izlenir? Baba 2. bölüm özeti ve Baba 2. bölüm linki...

2. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen Baba dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki ama Baba dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Baba son bölüm full HD nereden izlenir? Baba 2. bölüm özeti ve Baba 2. bölüm linki...

Baba 2. bölüm tek parça izle

Baba dizisi son bölümde; Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Baba dizisinin son bölümü olan 2. bölümünü izlemek için linke tıklayın. BABA DİZİSİ 2. BÖLÜ LİNKİ...

Baba dizisi nerede çekiliyor?

Baba dizisinin çekimleri Beşiktaş ve Galata'da sürdürülüyor. Dizinin çekildiği konak ise Reşat Paşa Konağı'dır. .