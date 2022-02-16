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Baba 1. bölüm izle | Baba dizisi yeni bölüm (1.bölüm) tek parça izle | Baba dizisi ilk bölüm full HD
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba 1. bölüm izle | Baba dizisi yeni bölüm (1.bölüm) tek parça izle | Baba dizisi ilk bölüm full HD

Baba 1. bölüm izle | Baba dizisi yeni bölüm (1.bölüm) tek parça izle | Baba dizisi ilk bölüm full HD

Baba 1. bölüm izle | Baba dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen ve büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki ama ilk bölümde neler oldu? İşte detaylar...

58 Dakika Önce
2022-02-16 11:53:11
Baba 1. bölüm izle | Baba dizisi yeni bölüm (1.bölüm) tek parça izle | Baba dizisi ilk bölüm full HD

Baba dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen ve büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki ama ilk bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Baba dizisi yeni bölüm (1.bölüm) tek parça izle

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Baba 1. bölüm izle | Baba dizisinin ik bölümünü izlemek için; Baba 1.bölüm tıklayın. .

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