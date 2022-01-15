Aziz son bölüm izle | Aziz 9. bölüm tek parça izle

Aziz Aziz dizisinin yılbaşı nedeniyle tatil yapmasının ardından 9. bölüm heyecanla bekleniyordu. Bu heyecanlı bekleyişin sonu cuma günü son buldu. Son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Aziz 9. bölüm özeti ve Aziz 9. bölüm tek parça full izle...

Aziz Aziz dizisinin yılbaşı nedeniyle tatil yapmasının ardından 9. bölüm heyecanla bekleniyordu. Bu heyecanlı bekleyişin sonu cuma günü son buldu. Son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Aziz 9. bölüm özeti ve Aziz 9. bölüm tek parça full izle...

Aziz 9. bölüm izle (Son Bölüm)

Aziz dizisinin 9. bölüm özeti; Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

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Aziz Dizisi Hakkında

Show TV'de yayınlanan Aziz, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. O3 Medya yapımı olan dizinin, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlandı. Konusu Hatay'da Fransız-Türk döneminde geçer. Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan proje danışmanlığını üstlenmiştir. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi oyuncuların yer alıyor.

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