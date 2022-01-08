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Aziz neden yok? Aziz final mi oldu? Aziz dizisi son bölüm izle

Aziz dizisinin son bölümünü göremeyen izleyici, dizinin final mi yaptığını merak ediyor. Milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünün heyecan dolu olmasının ardından 9. bölüm bekleniyor. Peki ama iki haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ne zaman ve hangi gün yayınloanacak? İşte Aziz hakkında merak edilen son dakika detayları...

23 Dakika Önce
2022-01-08 22:12:57
Aziz neden yok? Aziz final mi oldu? Aziz dizisi son bölüm izle

Aziz dizisinin son bölümünü göremeyen izleyici, dizinin final mi yaptığını merak ediyor. Milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünün heyecan dolu olmasının ardından 9. bölüm bekleniyor. Peki ama iki haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ne zaman ve hangi gün yayınloanacak? İşte Aziz hakkında merak edilen son dakika detayları...

Aziz neden yok?

Aziz dizisinin yeni yılla birlikte tatile girmesinin ardından, dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. İki hafta kadar dizinin setlerine ara veren "Aziz" yapımcıları ve oyuncuları için internet üzerinden "Koronavirüse mi yakalandılar?" soruları araştırıldı.

Yılbaşı için ara veren dizinin 14 Ocak Cuma günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Aziz final mi oldu?

Aziz dizisinin final olmasına ilişkin çıkan haberlerin aslı yoktur. Dizi, yılbaşı tatili nedeniyle iki hafta mola verdi ve kaldığı yerden 14 Ocak Cuma günü ekranları başındaki seyircisiyle buluşacak.

Aziz dizisi son bölüm izle

Aziz'in son bölümü yayınlanmadı fakat bir önceki bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... Dizinin 9. bölümünün yayınlanmasının ardından tek parça olarak izlemek isterseniz, internet sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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