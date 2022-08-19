Aziz Dizisi Konusu Nedir? Aziz Oyuncu Kadrosu

Aziz dizisinde ne anlatılıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Aziz ilk bölümünden itibaren milyonları ekrana kilitledi 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Arama motorunda tekrardan gündeme gelen dizi hakkında oyuncu kadrosu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Aziz Dizisi Konusu

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir yaşam sürmekte. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir. Aziz büyük bir çıkmaza girer ve doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

Öldüğü zannedilirken iki yıl sonra geri dönüşü herkes için beklenmedik bir durum olur. Geri döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidarın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Âdem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Aziz her şeye sil baştan başlarken basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacağı bir döneme girer.

Aziz Oyuncu Kadrosu