Aziz 9. bölüm ne zaman? Aziz 9. bölüm tek parça full izle

Aziz 9. bölüm ne zaman? Aziz 9. bölüm tek parça full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. Yılbaşına denk gelen 9. bölüm için Aziz oyuncuları küçük bir video paylaştı. Peki ama yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Aziz dizisi hakkında merak edilen 9. bölüm fragmanı ve 9. bölüm tek parça haberleri...

Aziz 9. bölüm ne zaman? Aziz 9. bölüm tek parça full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. Yılbaşına denk gelen 9. bölüm için Aziz oyuncuları küçük bir video paylaştı. Peki ama yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Aziz dizisi hakkında merak edilen 9. bölüm fragmanı ve 9. bölüm tek parça haberleri...

Aziz 9. bölüm ne zaman?

Aziz dizisinin 9. bölümü yılbaşına denk geldi. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video ile Aziz dizisinin 9. bölümünün 14 Ocak günü yayınlanacağı bildirildi.

Aziz 9. bölüm yerine yeni yılda yayınlanan video için Tıklayınız....

2 hafta ara veren dizinin 9. bölümü için fragmanı da yayınlandı.

Aziz 9. Bölüm Fragmanı İçin Tıklayınız...

Aziz 9. bölüm tek parça full izle

Dizinin 9. bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detayları ve dizi için hazırladığımız linki haber sitemizin "Dizi-Film" kategorsinden bulabilirsiniz.

Aziz son bölümde neler olmuştu?

Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.