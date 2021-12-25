Aziz 8. bölüm tek parça izle | Aziz son bölüm HD kesintisiz izle!

Aziz dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Sevenleri dizide neler olduğunu merak ediyor. Peki ama Aziz 8. bölüm tek parça nereden izlenir? Aziz 8. bölümde neler oldu? Aziz 8. bölüm özetindeki dikkat çarpıcı sınav ne? Aziz son bölüm detayları ve son bölüm detayları...

Aziz dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Sevenleri dizide neler olduğunu merak ediyor. Peki ama Aziz 8. bölüm tek parça nereden izlenir? Aziz 8. bölümde neler oldu? Aziz 8. bölüm özetindeki dikkat çarpıcı sınav ne? Aziz son bölüm detayları ve son bölüm detayları...

Aziz 8. bölüm tek parça izle

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Aziz dizisinin son bölümünde; Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır.

Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.

Aziz dizisinin konusu

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.