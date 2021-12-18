Aziz 8. bölüm fragmanı izle | “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!”

Aziz dizisinin eski dönemde geçiyor olması izleyicileri ilk bölümde mest etmişti. Farklı hikayesi ve başrolleri sayesinde milyonlarca izlenmeye ulaşan Aziz dizisinin sekizinci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki ama bir önceki bölümde neler olmuştu? Aziz dizisi 8. bölüm fragmanı nereden izlenir? Aziz 8 bölüm fragmanı izle...

Aziz dizisinin eski dönemde geçiyor olması izleyicileri ilk bölümde mest etmişti. Farklı hikayesi ve başrolleri sayesinde milyonlarca izlenmeye ulaşan Aziz dizisinin sekizinci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki ama bir önceki bölümde neler olmuştu? Aziz dizisi 8. bölüm fragmanı nereden izlenir? Aziz 8 bölüm fragmanı izle...

Aziz 8. bölüm fragmanı izle

Aziz dizisinin yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki yazıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Aziz 7. bölümde neler oldu?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur. Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.