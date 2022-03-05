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Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti

Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti

Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV'nin sevilen yapımı Aziz'in son bölümü yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Aziz dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Aziz son bölümde neler oldu? Aziz 16. bölüm full HD linki...

2 Saat Önce
2022-03-05 11:37:08
Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti

Show TV'nin sevilen yapımı Aziz'in son bölümü yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Aziz dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Aziz son bölümde neler oldu? Aziz 16. bölüm full HD linki...

Aziz 16. bölüm tek parça izle

Shhow Tv'nin sevilen yapımlarından Aziz'in son bölümünü tek parça izlemek için linkte tıklayın. AZİZ 16. BÖLÜM LİNKİ...

Aziz son bölüm özeti

Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

Aziz dizisine Hamdi Alkan sürprizi

Aziz dizisinin konuk oyuncusu Hamdi Alkan'dı. Sevilen oyuncu 16. bölümde Peder Leo karakterini canlandırdı ve büyük beğeni kazandı.

Manastırın kapısında görünen Peder Leo izleyicinin dikkatindeydi. .

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