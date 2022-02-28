Aziz 15. bölüm tek parça izle | Aziz son bölümde neler oldu? Show TV Aziz yeni bölüm full HD izle

Aziz 15. bölüm tek parça izle | Aziz dizisinin son bölümü yayınlandıktan sonra internet üzerinden,sevenleri araştırmaya başladı. Diziseverlerin yakından takip ettiği Aziz'in son bölümünde neler oldu? Pierre'in babasının katili olduğunu öğrenen Aziz'in intikamı ne olacak? İşte Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölüm tek parça linki...

Aziz dizisinin son bölümü yayınlandıktan sonra internet üzerinden,sevenleri araştırmaya başladı. Diziseverlerin yakından takip ettiği Aziz'in son bölümünde neler oldu? Pierre'in babasının katili olduğunu öğrenen Aziz'in intikamı ne olacak?

Aziz 15. bölüm tek parça izle

Aziz dizisinin son bölümü olan 15. bölümü izlemek için linke tıklayın. AZİZ DİZİSİ 15. BÖLÜM LİNKİ...

Aziz son bölümde neler oldu?

Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer. Efnan, Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır. Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır. Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…

Efnan ölecek mi? Aziz final mi yapacak?

Aziz dizisinin son bölümlerde durağan ilerlediğini belirten izleyiciler sosyal medyadan final konulu paylaşımlarda bulunuyor. Kanal, final ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Efnan'ın ölümüyle ilgili merak edilenler de yeni bölümde izleyicisiyle buluşacak. .