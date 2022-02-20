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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aziz 14. bölüm tek parça full HD izle | Aziz yeni bölüm (14.bölüm) izle

Aziz 14. bölüm tek parça full HD izle | Aziz yeni bölüm (14.bölüm) izle

Aziz 14. bölüm tek parça full HD izle | Aziz yeni bölüm yayınlandı. Milyonlarca sevene ulaşan dizinin son bölümünde delillere ulaşamayan Pierre, Maksude’yi tutukluyo ve olanlar oluyor. Peki ama dizide daha fazla ne oldu? Aziz 14. bölüm özeti ve Aziz 14. bölüm tek parça linki...

3 Saat Önce
2022-02-20 13:30:38
Aziz 14. bölüm tek parça full HD izle | Aziz yeni bölüm (14.bölüm) izle

Aziz yeni bölüm yayınlandı. Milyonlarca sevene ulaşan dizinin son bölümünde delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutukluyo ve olanlar oluyor. Peki ama dizide daha fazla ne oldu? Aziz 14. bölüm özeti ve Aziz 14. bölüm tek parça linki...

Aziz 14. bölüm tek parça full HD izle

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikâyenin başlangıcı olacaktır.

Aziz dizisinin 14. bölümünü tek parça izlemek için linke tıklayınız. AZİZ 14. BÖLÜM LİNKİ...

Aziz reyting yıldızı oldu!

'Aziz'in 14. bölümü ABC1 20+'da 6.11 izlenme oranı (rating) 14.02 izlenme payı (share), AB'de 4.93 izlenme oranı (rating), 12.52 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi oldu. TOTAL'de ise 5.87 izlenme oranı (rating) 13.75 izlenme payı (share) elde etti. .

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