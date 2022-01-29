Aziz 11. bölüm izle | Aziz son bölüm tek parça HD izle

Aziz 11. bölüm izlemek isteyenler yeni bölümün linkini araştırıyor. Yeni bölümünde birçok heyecanı barındıran dizinin en çok merak edilen sahneleri Efnan ve Galip arasındaki aşk sahneleri oluyor. Peki ama Aziz son bölümde neler oldu? Aziz yeni bölüm nereden izlenir? Aziz 11. bölüm özeti ve 11. bölüm HD link...

Aziz 11. bölüm izlemek isteyenler yeni bölümün linkini araştırıyor. Yeni bölümünde birçok heyecanı barındıran dizinin en çok merak edilen sahneleri Efnan ve Galip arasındaki aşk sahneleri oluyor. Peki ama Aziz son bölümde neler oldu? Aziz yeni bölüm nereden izlenir? Aziz 11. bölüm özeti ve 11. bölüm HD link...

Aziz 11. bölüm

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir. Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

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Murat Yıldırım (Aziz) boyu, kilosu, yaşı

13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın en sevilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, oyuncunun osn porjesidir. 1,82 cm boyu olan oyuncu şu an 42 yaşındadır.

2008-2014 yılları arasında sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu ile evli olan oyuncu, 2016 yılında hayatını Iman Elbani ile birleştirdi.

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