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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ayten Soykök kimdir? Aziz dizisinin Handan'ı kim?

Ayten Soykök kimdir? Aziz dizisinin Handan'ı kim?

Dizi sektörüne hızlı giriş yapan Aziz dizisi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

1 Saat Önce
2021-12-10 21:41:26
Ayten Soykök kimdir? Aziz dizisinin Handan'ı kim?

SHOW TV'nin fenomen dizisi haline gelen Aziz oyuncu kadrosundaki Handan karakterini kim oynuyor? Ayten Soykök kimdir? soruların cevabını sizler için derledik.

Aziz dizisi Handan kimdir?

Ben Handan… Güzeller güzeli gülünce yüzünde güller açan kadın. Dilruba'nın annesiyim. Paşa torunu, bir saray hanımefendisi… Ben bu dünyaya gözlerimi açarken galip doğmuşum. Hayatta kaybetmek ne yenilmek ne hiç tatmadım. Tatmayacağımda. Herkes gül cemalime aldanıyor. Beni narin zarif bir inci çiçeği sanıyorlar. Lakin inci çiçeğinin ait olduğu yerden sökülüp atılmaya çalışıldığında tüm zehrini akıtarak öldüren bir çiçek olduğunu henüz bilmiyorlar. Karşılığında ödeyeceğim bedel ne olursa olsun ben kaybetmem. Çünkü hırs, tutku ve ihtiras hayat yolunda benim yoldaşım…

Ayten Soykök kimdir?

2 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan usta oyuncunun tam adı Ayten Soykök Tokgöz'dür. Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Ayten Soykök ilk oyunculuk deneyimini 1997 senesinde Baba Evi dizisi ile gerçekleştirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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