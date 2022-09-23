Avatar-2 için neden 13 yıl bekledi? Yönetmen Cameron açıkladı

2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın yönetmeni James Cameron, devam filmi Avatar: Suyun Yolu için neden 13 sene beklediğini açıkladı.

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.

13 SENE BEKLEDİ

Dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın devam filmleriyle ilgili sürekli söylentiler çıksa da ertelenen çekimler ve değişen senaryo nedeniyle filmin izleyiciyle buluşması tam 13 sene sürdü.

SENARYO ÇÖPE ATILDI

Bu gecikme ile ilgili konuşan filmin yönetmeni James Cameron, Avatar 2 senaryosunun önceden yazıldığını ve çöpe atıldığını söyledi.

"İLK FİLM NEDEN BU KADAR İYİYDİ?"

“Diğer senaryo yazarlarıyla Avatar 2 için bir araya geldiğimizde, ilk filmi neyin bu kadar iyi yaptığını bilmeden ikincisini yapamayız dedim” diyen Cameron 13 senelik boşluğu, senaryonun iyi olmamasına bağladı.

"HER FİLMİN SEVİYELERİ VARDIR"

Yönetmen “Her filmin kendine göre ulaşması gereken seviyeler vardır. İlk seviye, yüzeydir bu da karakter, problem ve çözümlemeden oluşur. İkinci seviye ise tema üzerinedir. Burada film ne demeye çalışıyor? sorusu yanıtlanır" dedi.

"AVATAR'DA ÜÇÜNCÜ BİR SEVİYE VAR"

Cameron bu iki seviyeye ulaşılsa da bir üst seviyeye ulaşmadan Avatar'ın çekilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yönetmen "Ama Avatar'da üçüncü bir seviyeden söz ediyoruz, bilinçaltından. Devam filmi için tüm senaryoyu yazdım, okudum ve üçüncü seviyeye ulaşamadığımı fark ettim. Bam! Baştan başla. Bu bir yılımı aldı” ifadelerini kullandı.

NEDEN DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU?

Yönetmen, The Marianne Williamson Podcast'inde ilk Avatar filminin dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmasını bu üçüncü seviyenin varlığına bağlamıştı.

Yönetmen, “İlk filmde üçüncü bir seviye var. İzlediğiniz o dünyada olmak istersiniz ve orada güvende olacağınızı hissedersiniz. Filmdeki uçma sahnesinin hissettirdiği özgürlük ve heyecan hissi ya da toprak kokusunu burnunuza getiren bir orman. Bu ancak duyularınızda ulaşabileceğiniz bir seviye. Bu seviye, ilk filmin ruhunda yatıyor” dedi.

Avatar: Suyun Yolu, 16 Aralık'ta vizyona giriyor. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

İlk filmde yer alan olayların ardından geçen 13 yıldan sonra sonra Avatar: Suyun Yolu, Sully ailesinin hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini ele alıyor.

İLK FİLM YENİDEN VİZYONDA

İlk Avatar (2009) filmi, yeni filmin gelişine özel bugün yeniden tüm dünyada vizyona giriyor.

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