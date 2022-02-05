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TIMETURK / DİZİ - FİLM / ATV'den yeni bir dizi daha! Adı Sevgi ilk fragmanı... Adı Sevgi oyuncuları kimler?

ATV'den yeni bir dizi daha! Adı Sevgi ilk fragmanı... Adı Sevgi oyuncuları kimler?

ATV’nin yeni dizisi Adı Sevgi, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in paylaşacağı Adı Sevgi'nin ilk fragmanı yayınlandı. İşte Adı Sevgi'nin ilk tanıtım fragmanı…

1 Saat Önce
2022-02-05 11:24:06
ATV'den yeni bir dizi daha! Adı Sevgi ilk fragmanı... Adı Sevgi oyuncuları kimler?

Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş, "Adı Sevgi"de atv ekranlarında buluşuyor.

ATV'nin heyecan ve merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü. Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in başrolünü, sanat dünyasının genç ve güzel yıldızı Gizem Güneş'le paylaştığı Adı Sevgi'de, "Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

 

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