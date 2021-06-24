Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 4. sezon çıkacak mı? Atiye bitti mi?

Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Atiye 3. sezonu ile yine milyonlarca hesaptan milyonlarca kişi tarafından izlendi. 17 Haziran'da gösterime giren 3. sezonu bir çırpıda bitiren dizi tutkunları Atiye'nin 4. sezonunu şimdiden beklemeye başladılar. Peki Atiye 4. sezon çıkacak mı? Atiye bitti mi? Atiye'nin yeni sezonunu bekleyenler için kötü haber geldi. Dizinin 3. sezon ile final yaptığı öğrenildi. Yani Atiye 4. sezon ne yazık ki ekranlara gelmeyecek.

Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Atiye 3. sezonu ile yine milyonlarca hesaptan milyonlarca kişi tarafından izlendi. 17 Haziran'da gösterime giren 3. sezonu bir çırpıda bitiren dizi tutkunları Atiye'nin 4. sezonunu şimdiden beklemeye başladılar. Peki Atiye 4. sezon çıkacak mı? Atiye bitti mi? Atiye'nin yeni sezonunu bekleyenler için kötü haber geldi. Dizinin 3. sezon ile final yaptığı öğrenildi. Yani Atiye 4. sezon ne yazık ki ekranlara gelmeyecek.

ABD merkezli online dizi ve film yayıncısı Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Atiye 17 Haziran'da yayınlanan 3. sezonu ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix'in orijinal içeriğinden olan Atiye mistik konusu ve tarihi mekan çekimleri ile izleyiciyi adeta büyüledi. Atiye'nin son sezonunu izleyenler yeni sezonu şimdiden iple çekmeye başladı. Dizinin hayranları Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 4. sezon çıkacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Atiye'nin 4. sezonunu bekleyenler için olumuz bir gelişme yaşandı. Peki Atiye bitti mi?

Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak?

17 Haziran'da yayınlanan 3. sezonun bitişi işe milyonlarca kişi Atiye'nin 4. sezonunun olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 4. sezon çıkacak mı? Atiye'nin yeni sezonunu bekleyenlere ne yazık kı kötü haber vereceğiz. Atiye'nin 4. sezonu başlamayacak. Atiye 3. sezon ile final yaparak ekranlara veda etti. Atiye bitti mi? Atiye'nin 4. sezonu ekranlara gelmeyecek.

Atiye konusu nedir?

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Atiye 3. sezonda ne oldu?

Atiye kendisinden çalınan kızına kavuşmaya çalışacak ve kızı ile yeni bir mücadeleye girişecek. Kızını kaşıran Ozan ise Atiye'nin güveninin kazanarak onların yeniden içlerine girmeyi deneyecek. Atiye'nin kavuştuğu kızının güçleri ise izleyenleri meraklandıracak.

Atiye uyarlama mı?

Atiye dizisi Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanmıştır.

Atiye nerede çekiliyor?

Atiye Türkiye'nin tarihi dokusunu gözler öne seren bir dizidir. Dizinin 1. sezon çekimleri İstanbul'un dışında Göbeklitepe ve Nemrut Dağı'nda çekilmiştir. 2. sezon çekimleri ise Kapadokya'da yapılmıştır. 3. sezon ise Mardin'de çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.