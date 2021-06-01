Atiye 3. sezon fragmanı izle | Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Atiye 3. sezon fragmanı izle | Netflix'in orijinal içeriklerinden biri olan Atiye'nin yeni sezonuna dair flaş gelişme yaşandı. Netflix, Atiye dizisinin fragmanını yayınladı. Fragman ile Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlanmış oldu. Dizinin hayranları Atiye'nin yeni sezonunu gelecek olmasıyla sevindi ancak dizinin 3. sezon ile final yapacağını öğrenince üzüldü. Atiye 3. sezon fragmanı izlemek isteyenler Atiye 3. sezon fragman izle seçeneğini internetten araştırıyor. İşte Atiye 3. sezon fragmanı izle seçeneği...

Atiye 3. sezon fragman izle | Netflix'in orijinal içeriklerinden biri olan Atiye'nin yeni sezonuna dair flaş gelişme yaşandı. Netflix, Atiye dizisinin fragmanını yayınladı. Fragman ile Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlanmış oldu. Dizinin hayranları Atiye'nin yeni sezonunu gelecek olmasıyla sevindi ancak dizinin 3. sezon ile final yapacağını öğrenince üzüldü. Atiye 3. sezon fragmanı izlemek isteyenler Atiye 3. sezon fragman izle seçeneğini internetten araştırıyor. İşte Atiye 3. sezon fragmanı izle seçeneği...

ATİYE 3. SEZON FRAGMANI İZLE

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

Netflix'te yayınlandığı günden bu yana gerek konusu gerek de oyuncu kadrosu ile milyonlarca kişi tarafından izlenen Atiye'nin 3. sezon çıkış tarihi belli oldu. Dizinin tutkunları Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sürekli araştırırken Netflix'ten bu soruya fragman ile yanıt geldi. Peki Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Yayınlanan fragman ile "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" denildi. Yani Atiye 3. sezon yeni bölümleri 17 Haziran'da Netflix'te olacak.

ATİYE 3. SEZONDA NE OLACAK?

Elindeki özel yetenekleri kaybeden Atiye bu sezonda mücadele ettiği karanlık güçlerin kenidisinden kopardığı çocuğuna kavuşmaya çalışacak. Onlar küçük kızı kötü emellerine alet etmeye çalışırken, aradan geçen 8 yıl sonunda Atiye zorlu süreçlerle boğuşmak durumunda kalacak.

ATİYE DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Atiye dizisi bir uyarlama dizisidir. Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanan sevilen dizi 3. sezon ile final yapacağının sinyalini verdi.

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye Türkiye'nin tarihi dokusunu gözler öne seren bir dizidir. Dizinin 1. sezon çekimleri İstanbul'un dışında Göbeklitepe ve Nemrut Dağı'nda çekilmiştir. 2. sezon çekimleri ise Kapadokya'da yapılmıştır. 3. sezon ise Mardin'de çekildi.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye Özgürsoy

Mehmet Günsür - Erhan Kurtiz

Metin Akdülger - Ozan Yılmaz

Melisa Şenolsun - Cansu Özgürsoy/Elif Kurtiz

Başak Köklükaya - Serap Özgürsoy

Civan Canova - Mustafa Özgürsoy

Tim Seyfi - Serdar Yılmaz

Senan Kara - Melek Yılmaz

Meral Çetinkaya - Zühre Altın

Cezmi Baskın - Öner

Fatih Al - Nazım Kurtiz

Hazal Türesan - Hannah

Selen Öztürk/Sibel Melek Arat - Seher Altın

Melisa Akman - Anima

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.