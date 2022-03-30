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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni filmi Bursa Bülbülü için sete çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosu belirlenen ve BKM yapımı olacak olan filmde, Melek Baykal da rol alacak.

55 Dakika Önce
2022-03-30 11:43:11
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare

Eyvah Eyvah, Niyazigül Dört Nala, Olanlar Oldu ve Hedefim Sensin gibi filmleriyle sinemada boy gösteren ünlü komedyen Ata Demirer, yeni film projesi ile seyirciye merhaba demeye hazırlanıyor.

Önceki işlerinde çoğunlukla Demet Akbağ ile çalışması ile bilinen Ata Demirer, bu filminde her zaman çalıştığı kadroyla kamera karşısına geçmeyecek.

ATA DEMİRER'İN BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sosyal medya hesabından yola çıktı notuyla okuma provasından karelere paylaşan Ata Demirer, kadroya da yer vermiş oldu.

Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek filmin kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, ve Cem Gelinoğlu yer alıyor.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği film, Disney Plus'ta yayınlanacak. Demirer de tıpkı Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan gibi platforma içerik üretecek.

İşte Demirer'in paylaşımı:

Ekran Resmi 2022-03-30 11.46.54

Komedyen Ata Demirer, yeni projesine dair müjdeyi geçen yıl vermişti. 2021 yılında çekimlerine başlanması beklenen Bursa Bülbülü, Ata Demirer'in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül'ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti. Komedyen Ata Demirer, yeni projesine dair müjdeyi geçen yıl vermişti. 2021 yılında çekimlerine başlanması beklenen Bursa Bülbülü, Ata Demirer'in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül'ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti.   .

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