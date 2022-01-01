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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ata Demirer Gazinosu nasıl izlenir? 2022 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer Gazinosu nasıl izlenir? 2022 Ata Demirer Gazinosu

2022 yılına girerken eğlenceli program arayışı başladı. Yılbaşını evde geçirecek olanların en çok aradığı programlardan bir tanesi ise Ata Demirer Gazinosu oldu. Peki Ata Demirer Gazinosu nasıl izlenir? Ata Demirer Gazinosu nereden izlenir?

1 Saat Önce
2022-01-01 13:19:25
Ata Demirer Gazinosu nasıl izlenir? 2022 Ata Demirer Gazinosu

31 Aralık 2021 gecesi yeni yılı evinde karşılayacak olanlar televizyonda eğlenceli program arayışına girdi. Yılbaşı gecesi en çok aranan televizyon programı arasında yer alanAta Demirer Gazinosu nasıl izlenir? Ata Demirer Gazinosu nereden izlenir? İşte detaylar haberimizde...

Mizah ve müziği buluşturan Ata Demirer Gazinosu'nda Türk sanat müziğinden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Programda Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor.

Ata Demirer Gazinosu nereden izlenir?

Yılbaşı gecesi Ata Demirer Gazinosu FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Ata Demirer evlilikleri kaç kere evlendi?

Ata Demirer evli mi: Eyvah Eyvah serisinde "Müjgan" karakterini oynayan Özge Borak ile Ata Demirer 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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