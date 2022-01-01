Ata Demirer Gazinosu nasıl izlenir? 2022 Ata Demirer Gazinosu

Mizah ve müziği buluşturan Ata Demirer Gazinosu'nda Türk sanat müziğinden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Programda Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor.

Ata Demirer Gazinosu nereden izlenir?

Yılbaşı gecesi Ata Demirer Gazinosu FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Ata Demirer evlilikleri kaç kere evlendi?