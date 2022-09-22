Aşk ve Umut oyuncu kadrosu ve karakterler | Aşk ve Umut dizisi hangi gün saat kaçta?

Aşk ve Umut oyuncu kadrosu ve karakterler | Fragmanlarıyla dikkat çeken Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm tarihi yayınlandı. Aşk ve Umut dizisi hangi gün saat kaçta? Dizinin yönetmen ve senaristi kim? İşte detaylar...

Aşk ve Umut oyuncu kadrosu ve karakterler | Fragmanlarıyla dikkat çeken Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm tarihi yayınlandı. Aşk ve Umut dizisi hangi gün saat kaçta? Dizinin yönetmen ve senaristi kim? İşte detaylar... Aşk ve Umut oyuncu kadrosu ve karakterler Kanal D ekranlarında başlayan Aşk ve umut dizisinin oyuncu kadrosu genç yeteneklerden oluşuyor. Dizi sosyal medya tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Genç oyuncu kadrosu da merak konusu haline geldi. Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri; Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız). Aşk ve Umut dizisi hangi gün saat kaçta? Dizinin ilk günü 26 Eylül Pazartesi günü verildi. Aşk ve Umut dizisi 26 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanacak. Aşk ve Umut dizisi yönetmenleri kimler? Aşk ve Umut dizisinin yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta yapıyor. Dizi Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor .