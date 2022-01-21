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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam 29. bölüm tek parça HD

Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam 29. bölüm tek parça HD

Aşk Mantık İntikam son bölüm izlemek isteyenler dizinin yeni bölümünü bekliyorlar. Esra'nın Ozan'ı, Ozan'ın Esra'yı yalnız bırakmaması, diziye her şartta birbirlerinin gözlerinden olayları anlamaları büyük bir heyecan katıyor. Peki ama 29. bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm nereden izlenir? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm full HD izle...

54 Dakika Önce
2022-01-21 21:46:01
Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam 29. bölüm tek parça HD

Aşk Mantık İntikam son bölüm izlemek isteyenler dizinin yeni bölümünü bekliyorlar. Esra'nın Ozan'ı, Ozan'ın Esra'yı yalnız bırakmaması, diziye her şartta birbirlerinin gözlerinden olayları anlamaları büyük bir heyecan katıyor. Peki ama 29. bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm nereden izlenir? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm full HD izle...

Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Aşk Mantık İntikam Son Bölümü İzlemek İçin Tıklayınız...

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir. Olaylar gelişir... .

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