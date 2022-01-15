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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm

Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm

Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam dizisinin gündemdeki yeri bu sefer yeni bölümleri ya da son bölümleri değil, dizinin final olmasına ilişkin haberler oldu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümü yayınlandı fakat dizinin final yapılacağına ilişkin konuşmalar ve paylaşımlar yapılıyor. Peki ama Aşk Mantık İntikam final mi oldu? İşte Aşk Mantık İntikam son bölüm...

23 Dakika Önce
2022-01-15 23:00:50
Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm

Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam dizisinin gündemdeki yeri bu sefer yeni bölümleri ya da son bölümleri değil, dizinin final olmasına ilişkin haberler oldu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümü yayınlandı fakat dizinin final yapılacağına ilişkin konuşmalar ve paylaşımlar yapılıyor. Peki ama Aşk Mantık İntikam final mi oldu? İşte Aşk Mantık İntikam son bölüm...

Aşk Mantık İntikam final mi oldu?

Aşk Mantık İntikam dizisinin hikayesindeki değişim sonucunda seyircisinden tepki almasının üzerine, dizinin final yapacağına ilişkin haberler gündemdeki yerini aldı. Reytinglerin düşeceği belirtilen konular beğenilmemiştir.

Bir süredir senaryodaki geri dönüşlerin seyirciyi sıkmasından dolayı, dizinin farklı noktalara bağlanacağı belirtiliyordu. Yapılan açıklamalara göre; Çınar ve Çağla kardeşlere hayat veren Burak Yörük ve Melisa Döngel'in senaryodaki hikâyelerinin bittiği belirtildi.

Önemli oyuncuların diziden ayrılacağına ilişkin çıkan haberlerin, "Aşk Mantık İntikam final mi yaptı?" sorusunu sorulmasına sebep oldu. Fakat dizinin final olması gibi bir durum söz konusu değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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