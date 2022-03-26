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Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (38.bölüm) ful HD izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (38.bölüm) ful HD izle

Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (38.bölüm) ful HD izle

Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde ne oldu? Esra öldü mü? Aşk Mantık İntikam 38. bölüm linki ve özeti...

1 Saat Önce
2022-03-26 14:57:54
Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (38.bölüm) ful HD izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde ne oldu? Esra öldü mü? Aşk Mantık İntikam 38. bölüm linki ve özeti...

Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle

Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü olan 38. bölümü izlemek için linke tıklayınız. AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜM LİNKİ...

Aşk Mantık İntikam 38. bölüm özeti

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra'nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

Esra ve Ozan yakınlaşıyor!

Esra'nın bir önceki bölümdeki üzüntülü hallerinden sonra Ozan ile bu bölümde yakınlaşması, seyircisini sevindirdi. Romantik dakikalara şahitlik edilen dizinin yeni bölümünde bütün meraklar son bulacak. Esra ve Ozan arasında yeni adımlar atılacak.

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