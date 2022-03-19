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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full izle | Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Fox TV Aşk Mantık İntikam izle

Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full izle | Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Fox TV Aşk Mantık İntikam izle

Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full izle | Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, Fox ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 37. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Esra'ya neler olacak? İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölüm tek parça linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-19 14:54:26
Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full izle | Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Fox TV Aşk Mantık İntikam izle

Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, Fox ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 37. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Esra'ya neler olacak? İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölüm tek parça linki ve özeti...

Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full izle

Fox Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü olan 37. bölümü izlemek için linke tıklayın. AŞK MANTIK İNTİKAM 37. BÖLÜM LİNKİ...

Aşk Mantık İntikam 37. bölüm özeti

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar. Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir. Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır. Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?

Aşk Mantık İntikam Esra'ya ne oldu?

Aşk Mantık İntikam dizisinin son sahnelerinde yavu köpeğe yardım ettiği esnada yola çıkan Esra'ya arabanın çarptığı görülüyor. Esra'ya ne olduğuna ilişkin henüz bir detay yok. Yeni bölümün yayınlanmasıyla Esra'nın başına gelenler belli olacka.

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