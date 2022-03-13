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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tek parça izle | Fox TV'nin sevilen dizilerinden Aşk Mantık İntikam'ın son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi bulunan dizinin son bölümü de öncekiler gibi romantik ve bir nebze hüzünlüydü. Peki ama Aşk Mantık İntikam 36. bölümde neler oldu? İşte sevilen dizi Aşk Mantık İntikam son bölüm linki...

4 Saat Önce
2022-03-13 12:26:34
Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Aşk Mantık İntikam'ın son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi bulunan dizinin son bölümü de öncekiler gibi romantik ve bir nebze hüzünlüydü. Peki ama Aşk Mantık İntikam 36. bölümde neler oldu? İşte sevilen dizi Aşk Mantık İntikam son bölüm linki...

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tek parça izle

Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü olan 36. bölümü izlemek için tıklayınız. AŞK MANTIK İNTİKAM 36. BÖLÜM LİNKİ...

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm özeti

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

Aşk Mantık İntikam Birgül Ulusoy diziden ayrılırken içini döktü!

Diziden neden ayrıldığının sorulması üzerine Birgül Ulusoy, "Orada birçok dengeler var. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikayesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun.

Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok." ifadelerini kullanmıştı.

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