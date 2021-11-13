Aşk Mantık İntikam 21. Bölüm Tek Parça Full İzle! Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Mantık İntikam dün akşam izleyicisiyle buluştu. Aşk Mantık İntikam son bölümü, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyen takipçiler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte tüm detaylar…

İzleyenleri ekrana kilitleyen Aşk Mantık İntikam, yine heyecanlı bir bölümle ekranlarda yerini aldı. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde neler yaşandı?

Aşk Mantık İntikam Son Bölüm Yaşananlar?

Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?

Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk Mantık İntikam 22. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.