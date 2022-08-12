Aşk-I Memnu Dizisi Konusu Nedir? Aşk-I Memnu Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Aşk-ı Memnu dizisi konusu nedir? Aşk-ı Memnu dizisinde kimler oynadı? 2008 Yılında tüm Türkiye’yi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan romantik ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Usta oyuncu kadrosu ve muhteşem senaryosu ile büyük bir ilgi uyandıran Aşk-ı Memnu dizisi günümüzde de hala izlenilmekte olan bir dizidir. Sizler için Aşk-ı Memnu dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…

Aşk-I Memnu Dizisi Konusu

Firdevs Hanım'ın Peyker ve Bihter adlı iki genç kızı vardır. İkisi de anneleri gibi son derece ihtiraslıdır. Firdevs Hanım, kızlarıyla her konuda yarışmakta korktuğu tek şey "valide" olmaktır. Bu sebepten kızlarının evlenmesine karşı çıkar. Fakat büyük kızı Peyker, annesini dinlemez ve evlenir. Bu ailenin yolları, Adnan Bey ailesiyle kesişir. Karısı ölen Adnan Bey kızı Nihal ve oğlu Bülent ile son derece lüks bir yalıda yaşamaktadır. Karısının ölümünün ardından kibar ve varlıklı bir iş adamı olan Adnan Bey, genç yaştaki Bihter'le evlenir. Bihter zamanla kocasının yeğeni Behlül'e âşık olur. Firdevs Hanım, Bihter'in Behlül'le ilişkisini engellemek için Nihal ile Behlül'ü evlendirmeye çalışır. Behlül, Nihal ile nişan hazırlıklarına başlar. Bihter bu duruma çok üzülür. Bu evliliğin olmaması için büyük bir mücadele verir. Fakat "yasak aşk"ının ortaya çıkması üzerine Bihter Ziyagil canına kıyar. Bihter'in ölümünün ardından Behlül kaçar. Nihal Ziyagil 'de hayalleri yıkılmış olarak, babasıyla yaşamaya devam eder.

Aşk-I Memnu Oyuncu Kadrosu