Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?

Birçok kişi tarafından oldukça merak edilen Aşk 101 dizisinin 2.sezonu, dizinin yapımcısı Netflix tarafından açıklığa kavuşturuldu. İlk sezonu ile oldukça beğenilen ve sosyal medyada gündem olan Aşk 101 dizisinin 2.sezonu da hayranları tarafından heyecanla beklenmekte. Netflix’in yapımını üstlendiği dizinin, gençlik ve aşk üzerine kurulması hayran kitlesini arttırmakta. Aşk 101’in hayran kitlesi ise dizinin ikinci sezonu ne zaman çıkacak? sorusunun cevabını aramakta. Peki Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 2.sezon oyuncuları kimler? Aşk 101 dizinin konusu ne? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?

Birçok kişi tarafından oldukça merak edilen Aşk 101 dizisinin 2.sezonu, dizinin yapımcısı Netflix tarafından açıklığa kavuşturuldu. İlk sezonu ile oldukça beğenilen ve sosyal medyada gündem olan Aşk 101 dizisinin 2.sezonu da hayranları tarafından heyecanla beklenmekte. Netflix'in yapımını üstlendiği dizinin, gençlik ve aşk üzerine kurulması hayran kitlesini arttırmakta. Aşk 101'in hayran kitlesi ise dizinin ikinci sezonu ne zaman çıkacak? sorusunun cevabını aramakta. Peki Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 2.sezon oyuncuları kimler? Aşk 101 dizinin konusu ne? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?

Netflix tarafından yayınlanan Türk yapımlarından biri olan Aşk 101 dizisi, gençlik, komedi ve aşk üzerine kurulmuş bir dizi. Bir grup haylaz öğrencinin favori öğretmenlerini okulda tutmak için verdikleri mücadeleyi anlatan Aşk 101 dizisi, ilk sezonu birçok kişi tarafından severek takip edildi. Yayına girmesiyle gerek sosyal medyada gerekse internette en çok araştırılan konuların başında gelmekteydi. Dizinin ilk sezonunun bu denli sevilmesi hayranları tarafından Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? sorusunu beraberinde getirdi. Aşk 101 fanları internet üzerinden bu sorunun cevabını aramaya başladı. İşte tüm detayları ile Aşk 101 2.sezon çıkacak mı? sorusunun cevabı…

Aşk 101 dizisinin konusu ne?

Netflix, yerli ve yabancı dizi ile filmlerin olduğu dünya çapında ünlü bir uygulamadır. Birçok ülkede yaptıkları dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren Netflix, Türkiye'de de yerli film ve diziler ile oldukça ilgiyle takip edilmektedir. Netflix'in geçen sene yayına sürdüğü yerli yapımlardan biri de kuşkusuz izleyiciler tarafından çok sevilen Aşk 101 dizisi oldu. Aşk 101 dizisi ile 1998 yılından günümüze değin süren bir gençlik, komedi ve aşk üçlüsünün bir araya gelmesi ile oluşan bir dizidir. Okulda asilikleri ile bilinen bir grup gencin, en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak adına onu basketbol hocalarına aşık etmeye çalışırken verdikleri mücadeleyi anlatır. Bu süreçte sadece öğretmenleri değil kendileri de aşkın ne olduğunu yavaş yavaş tatmaya başlarlar.

Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaryosunu hazırlayan ise Meriç Acemi'dir. Dizide birçok genç oyuncu bulunmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal yer almaktadır.

Oldukça sevilen dizinin birinci sezonu ardından hız kesmeden ikinci sezonun çekimine başlanan Aşk 101 dizisinin, ne zaman yayınlanacağı Netflix tarafından yayınlanan dizinin fragmanı ile netleşmiş oldu. Fragmana göre Aşk 101 2.sezonun 30 Eylül 2021 tarihinde dizi severler ile buluşması beklenmektedir. İkinci sezonu da Netflix üzerinden izlenebilecek dizinin oyuncu kadrosunda ise ilk sezonun beğenilen genç oyuncuları yer almaktadır.

Netflix'ten Aşk 101 2.sezon nasıl izlenir?

Netflix birçok dizi ve filmin izlenebildiği popüler bir uygulamadır. Bütçeye göre belirlenecek bir plan vasıtasıyla herhangi bir reklam ile karşılaşmadan yüzlerce içeriğe erişilebilir. Aşk 101 2.sezon da Netflix üzerinden 30 Eylül tarihi itibari ile kesintisiz izlenebilir.

Netflix üzerinden Aşk 101 2.sezon dizisinin izlenebilmesi için öncelikle Netflix.com/signup adresine gidilerek belirtilen planlar arasında en uygunu seçilir. E-posta adresi ve parola ile birlikte giriş yapılır. En son işlemde ise bir ödeme yöntemi seçilir. Ödeme yöntemi ile birlikte Netflix'e tam anlamıyla giriş yapılmış olur. Arama butonuna Aşk 101 dizisi yazıldığı taktirde dizinin var olan bölümleri reklamsız ve kesintisiz izlenebilir.

Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?

Kubilay Aka 12 Nisan 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk yanında şarkıcılık da yapan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünde tamamlamıştır. Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin ve Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde rol alan Kubilay Aka, Aşk 101 dizisinde rol almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.