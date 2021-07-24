Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon çıkış tarihi

Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online içerik platformu Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Aşk 101'in ilk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanmıştı. Dizi bir çok kişi tarafından beğenilse de bazı kesimlerin de eleştirilerine neden olmuştu. Aşk 101 hayranları Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyordu. Dizi hayranlarının beklediği açıklama yapımcılarından geldi. Aşk 101 2.sezon çıkış tarihi belli oldu. İşte Aşk 101 2.sezonun başlayacağı tarih...

Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online içerik platformu Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Aşk 101'in ilk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanmıştı. Dizi bir çok kişi tarafından beğenilse de bazı kesimlerin de eleştirilerine neden olmuştu. Aşk 101 hayranları Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyordu. Dizi hayranlarının beklediği açıklama yapımcılarından geldi. Aşk 101 2.sezon çıkış tarihi belli oldu. İşte Aşk 101 2.sezonun başlayacağı tarih...

Paralı online dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezonu merakla bekleniyordu. Aşk 101, gençlik ve komedi türünde Türk dizisidir. 1. ve 2. sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizide lise öğrencilerinin geçmişte yaşadığı hikayeler konu ediniyordu. 4 uyumsuz 1 örenek örenci grubunun yaşadıkları anlatılıyor. Aşk 101'in yeni sezonu izleyiciler tarafından dört gözlee bekleniyordu. Dizi yapımcılarından konuyla ilgili sevindiren açıklama geldi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 2.sezon çıkış tarihi belli oldu.

Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak?

Birinci sezonu milyonlarca kişi tarafından izlenen Aşk 101'in 2. sezonu merakla bekleniyordu. Aşk 101 2. sezona dair açıklama nihayet geldi. Peki Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon 30 Eylül 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başlauacak.

Aşk 101 yeni sezon çıkış tarihi ne zaman?

Aşk 101 2. sezon çıkış tarihi duyuruldu. Dizi 2. sezonu ile 30 Eylül 2021'de izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Sezon Bölüm Çıkış tarihi

1 8 24 Nisan 2020

2 8 30 Eylül 2021

Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 bir takım öreğncinin geçmişte yaşadığı olayları anlatır. 1998 yılında geçen hikayeler yetişkinliğe ermiş öğrencilerin dili ile anlatılır. Yetişkin olan Işık (Bade İşçil) yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. 1990'lar Türkiye'sinde dışlanmış gençlerin hikayesini anlatan dizi Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri arasına girmiştir. Sevdikleri öğretmenin okuldan gitmesinin öüne geçebilmek için onu okula gelen basketbol koçuna aşık etmeye çalışan gençlerin yaşadıkları dizinin ana konusudur. Aşk planının yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

Aşk 101 oyuncuları

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.