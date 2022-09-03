Aşıklar Bayramı konusu ne? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim? Aşıklar Bayramı izle

Netflix yapımı Aşıklar Bayramı filmi seyircilerin meraklı bekleyiş sonrasında yayınlandı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Aşıklar Bayramı konusu ne? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim? Aşıklar Bayramı yönetmeni kim? İşte Aşıklar Bayramı filmi hakkında detaylar…

2 Eylül 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşan Aşıklar Bayramı konusu ile aile ilişkilerinin yanı sıra kadim bir geleneğe de odaklanacak. Peki, Aşıklar Bayramı nereden izlenir? Aşıklar Bayramı oyuncuları kimler?

Aşıklar Bayramı filmi konusu

Aşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz aşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

Filmin konusu Kemal Varol'un aynı adlı kitabından uyarlandı.

Aşıklar Bayramı film yönetmeni

2 Eylül 2022 yayın tarihli filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor

Aşıklar Bayramı oyuncu kadrosu

Uzun süredir izleyicinin heyecanla beklediği film dün yayınlandı. İşte Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları:

Kıvanç Tatlıtuğ – Yusuf

Settar Tanrıöğen – Heves Ali

Erkan Can – Kul Yakup

Erkan Bektaş – Bekir Çavuş

Uğur Uzunel – Salim

Laçin Ceylan – Zere Kadin

Çetin Sarıkartal – Mamos

Süleyman Kabaali - Hamamcı