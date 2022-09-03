Aşıklar Bayramı konusu ne? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim? Aşıklar Bayramı izle
Netflix yapımı Aşıklar Bayramı filmi seyircilerin meraklı bekleyiş sonrasında yayınlandı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Aşıklar Bayramı konusu ne? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim? Aşıklar Bayramı yönetmeni kim? İşte Aşıklar Bayramı filmi hakkında detaylar…
2022-09-03 08:40:28
2 Eylül 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşan Aşıklar Bayramı konusu ile aile ilişkilerinin yanı sıra kadim bir geleneğe de odaklanacak. Peki, Aşıklar Bayramı nereden izlenir? Aşıklar Bayramı oyuncuları kimler?
Aşıklar Bayramı filmi konusu
Aşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz aşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.
Filmin konusu Kemal Varol'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
Aşıklar Bayramı film yönetmeni
2 Eylül 2022 yayın tarihli filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor
Aşıklar Bayramı oyuncu kadrosu
Uzun süredir izleyicinin heyecanla beklediği film dün yayınlandı. İşte Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları:
Kıvanç Tatlıtuğ – Yusuf
Settar Tanrıöğen – Heves Ali
Erkan Can – Kul Yakup
Erkan Bektaş – Bekir Çavuş
Uğur Uzunel – Salim
Laçin Ceylan – Zere Kadin
Çetin Sarıkartal – Mamos
Süleyman Kabaali - Hamamcı
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