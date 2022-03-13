Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Milyonların severek izlediği Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin komiser ve Poyraz'ın konuşması dikkat çekiyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü nereden izlenir? İşte ilgiyle takip edilen Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 618. bölüm linki ve özeti...

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Milyonların severek izlediği Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin komiser ve Poyraz'ın konuşması dikkat çekiyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü nereden izlenir? İşte ilgiyle takip edilen Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 618. bölüm linki ve özeti...

Arka Sokaklar yeni bölüm (618.bölüm) ful HD kesintisiz izle

Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 618. bölümü izlemek için linke tıklayınız. ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar son bölüm özeti

Her Cuma günü ekranlara gelen Arka Sokaklar'ın 618. Bölümünde ekip seri katil Poyraz'ı yakalamaya uğraşırken, ona ulaşan Hakan zor bir karar aşamasına gelir!

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz'ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan'ı bulabilmek için Savcı Yavuz'dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem'in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait'tir. Şebnem'in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

Arka Sokaklar en çok izlenen dizi oldu!

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı Arka Sokaklar dizisi; Kantar Medya'nın verilerine göre Total kategoride 7.49 reyting ve yüzde 16.77 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu. .