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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar'ın ''demirbaşı'' diziye veda etti

Arka Sokaklar'ın ''demirbaşı'' diziye veda etti

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonunda Özgür Ozan canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri olmayacak.

3 Saat Önce
2021-07-19 19:35:05
Arka Sokaklar'ın ''demirbaşı'' diziye veda etti

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Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber oyuncular diziden ayrılmaya başladı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın yerini oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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