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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar Engin öldü mü? Arka Sokaklar İlker İnanoğlu diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Engin öldü mü? Arka Sokaklar İlker İnanoğlu diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Engin öldü mü? Sevilen yapım Arka Sokaklar dizisi hız kesmeden devam ediyor. Uzun zamandır da dizide yer alan İlker İnanoğlu'nun dizide sorun çıkması nedeniyle ayrılacağı konuşuldu. İddialara göre Zafer Ergin ile anlaşmazlığa düşen İnanoğlu diziden ayrılıyor. Peki ama iddialar doğru mu, İlker İnanoğlu Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu, ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-07 14:43:57
Arka Sokaklar Engin öldü mü? Arka Sokaklar İlker İnanoğlu diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Engin öldü mü? Sevilen yapım Arka Sokaklar dizisi hız kesmeden devam ediyor. Uzun zamandır da dizide yer alan İlker İnanoğlu'nun dizide sorun çıkması nedeniyle ayrılacağı konuşuldu. İddialara göre Zafer Ergin ile anlaşmazlığa düşen İnanoğlu diziden ayrılıyor. Peki ama iddialar doğru mu, İlker İnanoğlu Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu, ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Arka Sokaklar Engin öldü mü?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümündeki sahne merak uyandırdı. Oğluyla mezarlık ziyaretinde sırtından vurulan Engin'in fragmanlardaki görüntüsü, sevenlerini üzdü.

Dizinin sıkı takipçileri duruma inanmadıklarını dile getirdiler. Engin'in ölmesinin sadece bir oyun ya da dizide heyecan olacağını düşünenler var.

Henüz kesin bir şekilde İlker İnanoğlu'nun diziden ayrıldığı belirilmedi.

arka sokaklar ilker inanoğlu öldü mü

Arka Sokaklar İlker İnanoğlu diziden ayrıldı mı?

Dizinin son bölümünde vurulan ve fragmanlarda şehit olduğu belirtilen Engin (ilker İnanoğlu) karakterinin ölmesine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde belli olacak şehitlik durumuyla birlikte ilker İnanoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı da kesinleşecek. .

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