Arka Sokaklar 624 full izle | Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle (624.bölüm) | Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar 624 full izle | Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, ekip, Rusların peşine düştüğü Engin'i korumak için tek vücut oluyor! Peki yeni bölümde izleyiciyi daha neler bekliyor? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, ekip, Rusların peşine düştüğü Engin'i korumak için tek vücut oluyor! Peki yeni bölümde izleyiciyi daha neler bekliyor? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar 624. bölüm full izle

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Arka Sokaklar 624.bölüm özeti

Lena'yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin'e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena'yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum'un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi'nin Yeri'ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı'nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.