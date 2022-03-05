DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
1 Litre ayçiçek yağı ne kadar? 1 Litre ayçiçek yağına ne kadar zam geldi? Güncel ayçiçek yağı fiyatları
24 Erzincanspor - Eskişehirspor maçını canlı izle! İZLE
Son dakika gelişmesi: Erdoğan yarın Putin'le görüşecek
'Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi!'
Niğde Anadolu FK - Sakaryaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle! CANLI
Afyonspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı
Ünlü aktör Mitchell Ryan kalbine yenildi
Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldürüldü
Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Aziz 16. bölüm tek parça izle | Show TV Aziz son bölüm özeti
3 kız kardeş, aynı adamla evlendi

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm özeti | Kanal D Arka Sokaklar dizi izle

Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm özeti | Kanal D Arka Sokaklar dizi izle

Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Yıllardır aynı sevgiyle devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Medyada da yerini alan Arka Sokaklar ekibinin son hamleleri heyecan vericiydi. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Arka Sokaklar 618. bölüm linki...

2 Saat Önce
2022-03-05 11:15:20
Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm özeti | Kanal D Arka Sokaklar dizi izle

Yıllardır aynı sevgiyle devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Medyada da yerini alan Arka Sokaklar ekibinin son hamleleri heyecan vericiydi. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Arka Sokaklar 618. bölüm linki...

Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar'ın son bölümü olan 618. bölümü tek parça izlemek için linke tıklayın. ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar son bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 617. bölümünde ekibin zor durumu medyada da yerini buldu.

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut'u bir tehlike beklemektedir.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş