Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm özeti | Kanal D Arka Sokaklar dizi izle

Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle | Yıllardır aynı sevgiyle devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Medyada da yerini alan Arka Sokaklar ekibinin son hamleleri heyecan vericiydi. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Arka Sokaklar 618. bölüm linki...

Yıllardır aynı sevgiyle devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Medyada da yerini alan Arka Sokaklar ekibinin son hamleleri heyecan vericiydi. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Arka Sokaklar 618. bölüm linki...

Arka Sokaklar 618. bölüm tek parça izle

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Arka Sokaklar son bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 617. bölümünde ekibin zor durumu medyada da yerini buldu.

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut'u bir tehlike beklemektedir.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir. .