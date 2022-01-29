Arka Sokaklar 612. bölüm full HD izle | Arka Sokaklar son bölüm (yeni bölüm)

Arka Sokaklar 612. bölüm full HD izle | Arka Sokakların yayınlanan son bölümü dizi severlerin meraklanmasına sebep oldu. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Arka Sokaklar son bölüm linkini araştırıyor. İşte merak edilen yeni bölüm Arka Sokaklar dizisinin 612. bölüm izleme linki...

Arka Sokaklar 612. bölüm full HD izle | Arka Sokakların yayınlanan son bölümü dizi severlerin meraklanmasına sebep oldu. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Arka Sokaklar son bölüm linkini araştırıyor. İşte merak edilen yeni bölüm Arka Sokaklar dizisinin 612. bölüm izleme linki...

Arka Sokaklar 612. Bölüm Full HD izle

Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar.

Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

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Zafer Ergin (Rıza Baba) ne mezunu?

30 Ağustos 1942 doğumlu olan Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşen karakterlerden biri. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Ergin, Ankara Deneme Sahnesi'nde yetişti ve yüzlerce dizi-filmde yer aldı. .