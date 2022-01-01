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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar 610. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm full nereden izlenir?

Arka Sokaklar 610. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm full nereden izlenir?

Arka Sokaklar 610. bölüm tek parça izlemek için diziseverler araştırma yapıyor. Ahmet Yurdakul ve Ozan Yurdakul'un senaristliğini üstlendiği Arka Sokaklar dizisi hız kesmeden devam ediyor. Son bölümü yılbaşına denk gelen Arka Sokaklarda neler oldu? Arka Sokaklar bugün neden yok? Arka Sokaklar dizisinin 610. bölüm özeti ve diziyi full izle...

3 Saat Önce
2022-01-01 14:46:06
Arka Sokaklar 610. bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm full nereden izlenir?

Arka Sokaklar 610. bölüm tek parça izlemek için diziseverler araştırma yapıyor. Ahmet Yurdakul ve Ozan Yurdakul'un senaristliğini üstlendiği Arka Sokaklar dizisi hız kesmeden devam ediyor. Son bölümü yılbaşına denk gelen Arka Sokaklarda neler oldu? Arka Sokaklar bugün neden yok? Arka Sokaklar dizisinin 610. bölüm özeti ve diziyi full izle...

Arka Sokaklar bugün neden yok?

Kanal D yılbaşı için yayın akışını değiştirdi. Cuma günü Arka Sokakların yayınlanacağı tarihte ekranlarda "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programa yer verildi. Bir sonraki hafta Arka Sokakların yayınlanması bekleniyor.

Kanal D Yayın Akışı;

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:15 Köpek Balığı İstilası 4

Arka Sokaklar 610. son bölüm full nereden izlenir?

Arka Sokakların 610. bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde aşağıdaki linke tıklayarak site içerisindeki "Son Bölüm" yazısına giriş yaparak 610. bölümü izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 610. Bölüm İçin Tıklayınız...

Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosu

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Tunç Oğuz (Arda),

Perihan Ünlücan (Avukat Pınar),

Gizem Terzi (Polis memuru Sinem),

Oğuz Peçe (Emre),

Deniz Çatalbaş (Aslı),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Hülya Kalebayır (Ayla),

Elvan Dişli (Pınar),

Gaye Gürsel (Esra),

Kerimhan Duman (Tunç),

Furkan Göksel (Metin),

Ecem Öz (Şule),

Mustafa Efe Günay (Haydar Berk),

Ada Baykan (Zeyno),

Onurcan Sesli (Efe),

Garip Kont

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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