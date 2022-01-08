Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümü internette araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunu sevenleri araştırıyor. Arka Sokaklar dizisinin 610. bölümü ne zaman yayınlanacak? Full HD hangi siteden izlenir? İşte merak edilen Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümü internette araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunu sevenleri araştırıyor. Arka Sokaklar dizisinin 610. bölümü ne zaman yayınlanacak? Full HD hangi siteden izlenir? İşte merak edilen Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisi yeni yılla birlikte tatil için küçük bir mola verdi. Dizinin iki hafta mola vermesi üzerine sevenleri dizinin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bu hafta da ekrana gelmeyen dizi, haftaya 14 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça izle

Arka Sokakların yeni bölümü yayınlanmadı fakat bir önceki bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Önceki Bölüm Özeti;

Bölümünde Rıza Babanın, ekibi silen tavırları büyük üzüntü yaşatıyor!

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.