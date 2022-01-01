Aras Bulut İynemli mi, Kenan İmirzalıoğlu mu yoksa Engin Altan Düzyatan mı seviliyor? Sizce en çok hangisi seviliyor?

Türk dizilerine damga vuran erkek oyuncular arasında izleyiciler tarafından en çok hangisi beğeniliyor? NG Araştırma firması tarafından Türk dizileri konusunda internet üzerinden önemli bir araştırma gerçekleştirildi.

Bu araştırmada katılımcılara sorulan sorulardan birisi de en çok beğendikleri oyuncu oldu… 15 yaş üzeri 1831 kişinin katılımı ile online olarak yapılan araştırma benderimki.com sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Bu araştırmada en sevilen erkek oyuncuların kim olduğu konusunda da detaylar dikkatleri çekti.

Katılımcıların yüzde 13'nin en beğendiği oyuncu olarak Çukur dizisiyle birlikte 4 sezon boyunca büyük başarı kazanan Aras Bulut İynemli oldu. Genç oyuncunun izleyicileri ne kadar çok etkilediği de bu araştırmada en yüksek oyu olması ile ortaya çıktı.

Aras Bulut İynemli'yi ikinci sırada takip eden isim ise Kenan İmirzalıoğlu oldu. En son Alef isimli Blu TV dizisinde izlediğimiz 1974 Ankara doğumlu olan oyuncu, 2018 yılında televizyon ekranına Mehmet Bir Cihan Fatihi isimli yapımla gelmişti.

Hiç kimsenin aklına Kenan İmirazlıoğlu'nun başrolünde yer aldığı bir dizinin düşük reytingler nedeniyle kısa sürede final yapabileceği gelmemişti. Ancak bu gerçekleşti ve oyuncunun üzerine yapışan imajı da yara almış oldu. Kenan İmirzalıoğlu bu yapımın ardından 4 yıldır televizyon dizilerinde yer almıyor.

Araştırmada en çok sevilen oyuncular konusunda üçüncü sırada yer alan isim ise Engin Altan Düzyatan oldu. Diriliş Ertuğrul isimli yapımda beş sezon boyunca fenomen olan oyuncu, şimdilerde ise Barbaroslar isimli TRT1 dizisiyle ekranda yer almaya devam ediyor. (TelevizyonGazetesi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.