Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kim? Konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? TV8 yeni dizileri ile 2022 yılına oldukça hızlı giriş yaptı. Peş peş yeni projelerini duyuran kanal son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanı izleyenler Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dram türündeki dizinin ilk bölümü merakla beklenirken dizinin fragmanı da yayınlandı. TV8'de yayınlanacak olan dizi kanalın iddialı projeleri arasında yer alıyor. Konusu ve senaryosuna bakıldığında dram türünde olduğu anlaşılan dizide birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kimler?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrollerinde Engin Öztürk ile İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Usta isimleri de bünyesinde barından dizinin ilk bölümleri heyecanla bekleniyor. İşte TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un oyuncuları ve karakterleri;

Engin Öztürk-Sadun Kenan

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı - Nuh

Sacide Taşaner - Sabriye

Demet Gül - Türkan

Selim Erdoğan - Reha

Birgül Ulusoy - Fidan

Mine Kılıç - Sedef

Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin nerede çekildiği ve setinin hangi ilde ve ilçede olduğu izleyiciler tarafından merak edilen bir başka konu. Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşior. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekimi yapılan dizinin sabit bir çekim merkezi bulunmuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir?

Dizinin dram türünde olduğu belirtildi. Dizinin ilk fragmanında diziye dair detaylara yer verildi. Dizide doğum sırasında çocuğunu kaybeden bir annenin hikayesi anlatılıyor. Dizinin fragmanında Meryem ile Defne'nin srıları olduğndan bahsediliyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar var

Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi.

Annenin Sırrıdır Çocuk Fragmanı İzle

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