Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm | Annenin Sırrıdır Çocuk ön izleme yayınlandı

Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm | TV8'in yeni projesi olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin teaserı yayınlandı. Merakla beklenen proje için sosyal medyadan yorumlar yapıldı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm 1. bölüm yayınlandı mı? İşte detaylar...

TV8'in yeni projesi olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin teaserı yayınlandı. Merakla beklenen proje için sosyal medyadan yorumlar yapıldı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm 1. bölüm yayınlandı mı? İşte detaylar...

Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm

“Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

“Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik...

Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik..

Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…”

Annenin Sırrıdır Çocuk ön izleme yayınlandı

TV8'in merakla beklenen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk teaserı izlemek için linke tıklayınız. ANNENİN SIRRDIRIR ÇOCUK İLK BÖLÜM ÖN İZLEMESİ... .