Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm youtube izle | Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm (7.bölüm) izle | Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm tek parça full HD izle

Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm youtube izle | Tv8 ekranlarında yayınlanan ve erken final yapacağı konuşulan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 7. bölümünde neler oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm tek parça full HD izle...

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve erken final yapacağı konuşulan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 7. bölümünde neler oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm tek parça full HD izle...

Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm youtube izle

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Bölüm özeti

Çınar'ın babalık testi yaptırdığını öğrenen Defne ve Çınar yüzleşir. Fidan'ın Meryem'in bir şeyler karıştırıyor şüphesi ve Reha'nın baskısı Meryem'in planlarını büyük ölçüde değiştirir. Sadun bebeğin kaçırılmasında parmağı olduğu yeni bir aday ile yüzleşir. Çınar ve Sadun arasındaki savaşın içinde sıkışıp kalan Defne bir karar vermek zorunda kalır. Sedef Çınar'ın hala Defne'ye olan bağlılığını yok etmek için yeni girişimlerde bulunur. Peki bu yüzleşmeler sonunda hangi ilişki ayakta kalacaktır?